  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

"Fantezi" diye bağlayıp sopayla dövmüş

"Fantezi" diye bağlayıp sopayla dövmüş

Samsun'da evli ve 1 çocuk annesi genç kadının 'yasak aşk' yaşadığı ve ayrılmak istediği iddia edilen 3 çocuk babası inşaat işçisini fantezi olsun diye kandırarak bağlayıp darp ettiği için tutuklu olarak yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-02-2018 20:36 - Güncelleme: 01-03-2018 00:36

İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi S.T. (26), yasak ilişki yaşadığı E.A.'dan ayrılmak istedi ancak E.A. bu istediği kabul etmedi. E.A. tehditle genç kadın ile buluştu. S.T., ‘fantezi yapalım’ diye kandırdığı genç adamın ellerini ve gözlerini bağlayıp daha sonra da kemerle boğazını sıkıp sopa ile darp etti.

Kadının haber verdiği kardeşleri ve yeğeninin de olay yerine gelerek E.A.'yı darp ettikleri iddia edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 13 Aralık 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, darp edilen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi E.A.(37) hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

SOPA İLE DÖVMÜŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili S.Ç. adlı kadın ile kardeşleri L.T. (39), O.T. (30), A.T. (19) ve L.T.'nin oğlu H.K.'yi (19) gözaltına aldı. Genç kadın suçunu itiraf ederken, kardeşleri ve yeğeni ise suçlamaları kabul etmeyerek şahsı darp etmediklerini ileri sürdüler. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 5 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi ve 14 Aralık 2016 günü S.T. adlı kadın "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, kardeşleri L.T. ve O.T. ise, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, kadının diğer kardeşi A.T. ile yeğeni H.T. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. L.T. ve O.T. adlı kardeşler 26 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Tutuklu bulunan S.T. ve kardeşleri hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yargılanama aşamasında olayda darp edilen E.A. kadından ve kardeşlerinden şikayetçi olmadığını açıkladı. Bugün görülen davanın duruşmasında S.T.'nin avukatı Ata Giritli, olayın esas mağdurunun müvekkili S.T. olduğunu belirterek, " S.T. sürekli tacize uğramıştır. E.A. bugün hayattaysa S.T.'ye borçludur. Çünkü olayın hemen ardından haber vermiştir. Hastaneye gitmesi sağlanmıştır. Kardeşleri de gelip kurtarmıştır. Deliller toplanmıştır. Müvekkilin tahliyesini talip ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti davanın tek tutuklu sanığı olan S.T. adlı kadının tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN "Fantezi" diye bağlayıp sopayla dövmüş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro