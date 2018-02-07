Falcon Heavy test uçuşu başarıyla gerçekleşti: Tesla uzayda!

Falcon Heavy test uçuşu başarıyla gerçekleşti: Tesla uzayda!

Amerika Birleşik Devletleri yerel saatiyle öğlen 15:45'de, Türkiye saatiyle 23:45 de gerçekleşen Falcon Heavy roketinin yük ile birlikte gerçekleştirdiği ilk yörünge uçuşu başarıyla gerçekleşti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nde gerçekleşen kalkış, adeta uzay teknolojilerinde birçok ilkin bir arada gerçekleştiği bir an oldu.

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Falcon Heavy test uçuşu başarıyla gerçekleşti: Tesla uzayda!

Önce başarılı bir şekilde Dünya'nın atmosferinden çıkan araç, iki yan iticisinden (ki bunlar da Falcon 9 roketleri) başarıyla ayrıldı. Daha sonra ana iticisinden de ayrıldıktan sonra başarılı bir şekilde yük bölmesini Dünya'nın etrafında oval bir yörüngeyle bırakmayı başaran Space X ekibi, Elon Musk'ın çılgın fikrini de gerçekleştirmiş oldu.

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Falcon Heavy test uçuşu başarıyla gerçekleşti: Tesla uzayda!

Şu anda Musk'ın kiraz rengi Tesla Roadster'ı Mars'ın yörüngesiyle buluşmak üzere -arka planda David Bowie'nin Space Oddity şarkısı çalarken- yola çıktı.

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Falcon Heavy test uçuşu başarıyla gerçekleşti: Tesla uzayda!

İki yan iticiyi daha sonra başarılı bir şekilde Falcon 9 roketlerinin kalkış yerine indirmeyi başaran ekip, ana iticiyi de denizin ortasında bulunan iniş alanına indirmeyi başardı.

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