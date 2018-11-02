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Falafel nasıl yapılır işte tarifi

Falafel nasıl yapılır işte tarifi

Sofralarınızda farklı lezzetlere yer açmak istiyorsanız elmaelma.com'un Lübnan mutfağından seçtiği Falafel tarifini bir kenara not edin deriz.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 04:30 - Güncelleme: 02-11-2018 04:30

Dünya lezzetlerinde bugün Lübnan lezzeti olan 'Falafel' yemeğinin tarifi var. Sizde oldukça farklı bir yöreye ait olan bu lezzeti mutfaklarınızda deneyerek sofralarınızda yer verebilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. elmaelma.com'un haberine göre Falafel yapımı için gerekli malzemeler listesinde şunlar var:

1 su bardağı nohut, 1/2 su bardağı galeta unu, 2 yemek kaşığı tahin
1 adet orta boy kuru soğan, 2 adet yeşil soğan, 1/2 demet maydanoz
1/2 demet reyhan, 1/4 demet kişniş, 2 adetjala peno biberi, 2 yemek kaşığı susam, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı zerdeçal, 1/2 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1,5 su bardağı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı tahin,1 tatlı kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1/2 demet maydanoz

Yapılış aşaması; Taze kişniş, maydanoz ve reyhanın yaprak kısımlarını ayıkladıktan sonra taze soğanlarla birlikte incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.
Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız jalapeno biberleri ince ince kıyın. Bir gece önceden bol suda ıslattığınız nohutları, derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış tüm yeşillikleri, kuru ve taze soğanları, jalapeno biberleri, tahin, galeta unu, susam, kimyon, zerdeçal, köri, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeyi mutfak robotu ya da blenderda özlü bir hamur olacak şekilde püre haline getirin.

Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız falafel hamurundan parçalar kopartın. Çelik bir kalıp yardımıyla ya da elinizde yuvarlayarak şekil verin.

Falafelleri, kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dış kısmı çıtır, iç kısmı hafif yumuşak kalan falafelleriniz hazır. Tahin sos yapılışı için: Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sosu üzerine ilave ederek keyifle tüketebilirsiniz.

Kaynak: elmaelma.com

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