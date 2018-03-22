Faladdin telefonlarınızı mı dinliyor Sertaç Taşdelen kimdir?

Türkiye'de en çok yaygınlaşan fal uygulamalarından biri olan Faladdin bildikleri ile herkesi şaşırtıyor. Peki 'Faladdin bu kadarını nasıl biliyor yoksa telefonlarımızı mı dinliyor?' sorusunu uygulamanın kurucusu Sertaç Taşdelen anlattı!

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan fal uygulamalarından biri Faladdin... Öyle ki iş yerinde, okulda ya da sokakta fal meraklılarının sıklıkla kullandığı bu uygulamanın 'bildikleri' şaşırtıyor. Herkesin aklındaki 'Faladdin bu kadarını nasıl biliyor yoksa telefonlarımızı mı dinliyor?' sorusunu uygulamanın yaratıcısı Sertaç Taşdelen anlattı. Türkiye’de özellikle son beş yıl içinde popüler olan ve milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen uygulamalar arasında olan kahve falı uygulamalarının sayıları da gün geçtikçe artıyor. İlginin bu denli yüksek olması da bu uygulamalardaki rekabeti alevlendiriyor. Dilden dile yayılarak milyonların cep telefonlarına muhakkak bir kez girmiş olan bu uygulamalar arasında rekabet halinde olan en popüler olanlar ise Kaave Falı nam-ı diğer Falcı Bacı ve Faladdin.

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Kaave Falı uygulaması, 2012 yılı başlarında Selin Sağol Sade ve Burç Sade tarafından hayata geçirildi. Uygulama Türkiye’den kullanıcılar tarafından çok fazla sevilince birden fazla dil seçeneği de eklenmiş milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlamıştı. Kaave Falı uygulamasından sonra aslında öncesi de olan bir başka uygulama hayatımıza girdi: Faladdin. Kullanıcıları günden güne artan uygulamanın yorumlarının beğenilmesi ve kullanıcılara uygun olması akıllara ‘Faladdin telefonlarımızı mı dinliyor’ sorularını da getirdi. Biz de Binnaz Abla isimli internet sitesiyle başlayan bu girişimi sahibine sorduk. Her gün binlerce kişinin fal baktırdığı uygulama Faladdin’i, yaratıcısı Sertaç Taşdelen anlattı…



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FALADDİN'İN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI? Faladdin, sihirli bir hikaye. Birbirine sırtını dayamış ortakların, konuyu dava bellemiş, canini dişine takmış, dünyaya açılmayı kendine hedef koymuş doğaüstü bir ekibin hikayesi. Bu hikaye aslında 2010'a dayanır. Beni hayatin tesadüflerinin bir araya getirdiği ortağım Kaya bey ile kafa kafaya verdik ve annem Binnaz hanımın kahve falı hobisinden yola çıkarak gerçek falcıların yazılı, sesli, görüntülü fal baktığı Binnaz uygulamasını hayata geçirdik. Göz açıp kapayana kadar yüzlerce kişilik bir ekiple yüzbinlerce kişiye hizmet verir hale geldik. Ama baktık ki bizim hayalimiz, milyonla, milyarla ölçülecek gibi değil, bu sefer Binnaz, 2017'nin Ocak ayında 'Faladdin'i' doğurdu. Faladdin, teknoloji ile sihrin bir harmani, yapay zeka ile gerçek falcıların bir bileşeni.

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