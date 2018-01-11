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Fakıbaba'dan 3 bölge için önemli uyarı

Fakıbaba'dan 3 bölge için önemli uyarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 44 yılın en kurak kışı ile ilgili, "Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 12:06 - Güncelleme: 11-01-2018 12:06

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Fakıbaba, "Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor. O eti ben de eşim de çocuğum da yiyor. Daha önceden nerdeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi? Üreticiye de destek veriyoruz" dedi.

Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun Fransa'dan et ithalatına ilişkin Müslüman olmayan ülke eleştirilerine ilişkin, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi.

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AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

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