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Fakıbaba: Destek ödemeleri bugün başlıyor!

Fakıbaba: Destek ödemeleri bugün başlıyor!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlayacaklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 11:57 - Güncelleme: 06-04-2018 11:57

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlıyoruz.

Ödemeler kapsamında; Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

18:00'DAN İTİBAREN HESAPLARA YATIRILACAK: Destek ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlanacağını kaydeden Fakıbaba, şunları dedi:

"Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu ödemelerle birlikte Ocak ayından bu yana üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 7,1 milyar liraya ulaşacak.Böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar TL’lik tarımsal desteklerin yüzde 49’luk kısmını ödemiş olacağız.

TARIMA ÖNEMLİ MİKTARDA KAYNAK SAĞLIYORUZ

Vermiş olduğumuz bu destekler, tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 12:07 HEP YALAN DOLAN HANİ ET UCUZLUYORDU HİÇ KASABA MARKETE GİDİP BAKTINIZMI BEYLER ET KIYMA FİYATLARINA SANMAM ÇÜNKİ FİYATLA İŞİNİZ OLMADI HİÇ GEÇİN BU AYAKLARI SİZ

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