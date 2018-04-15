  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi! Almak için tek şart...

Faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi! Almak için tek şart...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Her bir KOBİ'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-04-2018 17:55 - Güncelleme: 15-04-2018 17:55

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek hedefleri ve kalkınma planları doğrultusunda KOSGEB olarak kendilerine bir yol haritası belirlediklerini ifade etti. 

Öncelikle yerli ve milli üretime daha ciddi, daha yüksek miktarlarda destek vererek KOBİ'lerin ithal ettiği ürünleri yerli ve milli üretmesini teşvik edeceklerini belirten Uzkurt, şunları kaydetti:

"Teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasına dönük birtakım destekler vermeyi planlıyoruz. KOBİ'lerin ölçeğini büyütme ve rekabetçi yapılarını artırmak adına da birtakım destek programları yürütmek istiyoruz. Bunların yanı sıra KOBİ'lerimizin yurt dışı pazarlara açılması için birtakım uluslararasılaşma destekleri ve daha katma değerli üretim yapmalarına dönük olarak teşvik programlarını yürürlüğe koyacağız. KOSGEB olarak bu anlamda 2018 yılı bütçemiz yaklaşık 2 milyar lira ancak geçmiş dönemlere bakıldığında hükümetimiz ihtiyaç dahilinde gerekli olan bütçe artışını yapmış. Bundan sonra da hükümetimizin politikaları doğrultusunda KOBİ'lerimizi güçlü şekilde desteklediğimiz takdirde, uygun görülmesi halinde bu bütçeyi hükümet artıracaktır."

Yerlilik ve millilik konusunda yakın dönemde 'Stratejik Ürün Destek Programı' adı altında bir destek programının çağrısına çıktıklarını anımsatan Uzkurt, bu çalışma kapsamında özellikle ithalatı ihracatından yüksek olan orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki firmaların projelerine destek verdiklerini bildirdi.

500 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Cevahir Uzkurt, KOBİ'ler için önümüzdeki süreçte yeni finansman modellerinin olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada şüphesiz KOSGEB olarak bizim proje bazlı desteklerimizin dışında belli dönemlerde, ihtiyaç duymaları halinde bankalardan kullandıkları kredinin faizini karşılamak yönünde bir finansman yöntemimiz vardı. Yeni dönemde bu modeli tamamen değiştiriyoruz. Yeni dönemde her bir KOBİ'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız. KOBİ'lerimizi, hangi sektörde olduklarına, proje bazlı üretim yapıp yapmadıklarına, yeni girişimci olup olmadıklarına göre belli kategorilere ayırdık. Bu kategorilerde 100 bin liradan 500 bin liraya kadar her bir KOBİ'mizin bir kredi limiti olacak. Bu kredi işletme kredisi, yatırım kredisi, makine teçhizat kredisi olabilir. Bu kredileri bizim çizdiğimiz çerçevede bankalardan kullandıkları takdirde biz hiçbir çağrıya çıkmaksızın yıl içinde KOBİ'miz ne zaman kullanırsa, kredisinin faizini biz banka ile anlaşarak otomatik olarak karşılayacağız. Bundan sonraki dönemde aslında her bir KOBİ'nin KOSGEB'den faizi karşılanmak üzere bir kredi limiti olacak."

Çalışmayı önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe koyacaklarını bildiren Uzkurt, şu an mevzuat çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını, modelin uygulanması için bankalarla çalıştıklarını anlattı. 

KOBİ'LERE 5 MİLYON LİRAYA VARAN TEKNOLOJİ DESDEĞİ

KOSGEB Başkanı Uzkurt, yeni dönem yol haritalarından birinin de teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin KOBİ'ler tarafından üretilmesi ve bu sayede teknoloji üretiminin tabana yayılması olduğunu, bu kapsamda açıkladıkları KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar KOBİ'lere destek vereceklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi! Almak için tek şart... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • verde 15 Nisan 2018 19:12 Tek şart yandaş olup torpili hak eden olsa mı gerek. Biri alamıyoz dedi. Yoldan geçerken de benede böyle demek düştü

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro