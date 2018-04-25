Faiz kararı sonrası doların beyni döndü! İşte son rakamlar...

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından sert düştü. Kısa süre sonra tekrar toparlanan dolar, faiz kararı açıklandığı sıradaki seviyesini de aştı.

Geçtiğimiz hafta erken seçim kararıyla düşüşe geçen ve 4 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden seçim kararı öncesi seviyelere yükselmişti.

Dün 4.10'u aşan kur yeni güne 4.08'de yatay başladı. Kur, Merkez Bankası'nın GLP faizinde 75 baz puanlık artırım kararının ardından sert düştü. Dolar/TL, kararın ardından yüzde 1'in üzerinde düşerek 4.0350'yi gördü.

Ancak kısa süre sonra tekrar yükselişe geçen Dolar/TL, saat 1445 itirabariyle 4.099 seviyesinde işlem görüyor...