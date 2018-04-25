Faiz kararı sonrası dolar sert düşüyor! İşte son rakamlar...

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Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından sert düştü. Geçtiğimiz hafta erken seçim kararıyla düşüşe geçen ve 4 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden seçim kararı öncesi seviyelere yükseldi.
Dün 4.10'u aşan kur yeni güne 4.08'de yatay başladı. Kur, Merkez Bankası'nın GLP faizinde 75 baz puanlık artırım kararının ardından sert düştü. Dolar/TL, kararın ardından yüzde 1'in üzerinde düşerek 4.0350'yi gördü.
Dolar/TL, TSİ 14:05'te yüzde 0.70 ekside 4.0577 seviyesinden işlem gördü.
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