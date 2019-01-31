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Faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti işte 31 Ocak dolar kuru

Faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti işte 31 Ocak dolar kuru

Dün açıklanan Merkez Bankası enflasyon raporu ile düşüşe geçen doların gözü Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararındaydı. FED faizleri sabit tutması ile TL dolar karşısında güçlenmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 09:01 - Güncelleme: 31-01-2019 09:01

Dün Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini açıklaması ile düşüşe geçen dolar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı ile düşüş trendini korudu.

Merkez Bankası açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya indirdi. Ayıca enflasyonda düşüş görene kadar sıkı duruşa devam edileceği ifadesinin raporda yer alması TL'ti dolar karşısında güçlendirdi.

FED'in beklenen faiz kararı ise dün akşam açıklandı. Fed'in faizleri sabit tuttu ve piyasaya olumlu mesajlar verdi. Tüm bu gelişmeler doların düşmesine neden oldu. 

Dün akşam 5.25'e kadar inen dolar 31 Ocak sabahında 5.22 ile güne başladı.

İşte kurdaki son durum:

Saat 08:50'de dolar, euro ve sterlin

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