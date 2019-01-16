Faiz kararı öncesi dolar 5.40'n altında indi dolar kurunda son durum

Dolar 16 Ocak Çarşamba sabahına sakin başladı. Güne 5.45’ten uyanan doların gözü yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası’nda olacak. Kritik toplantı öncesi dolar 5.40'ın altına indi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00’da faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar ise Merkez Bankası'nın yüzde 24 olan faizleri sabit tutacağını herhangi bir değişiklik yapmayacağı görüşünde.



KURDA TRUMP OYNAKLIĞI

Öte yandan haftabaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili ekonomik yaptırım açıklamaları ile 5.54 seviyesini test eden Dolar/TL'de dün tansiyon düşmüştü. Önceki gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından dolar /TL 5.43 TL'ye kadar çekilmiş dün de 5.46 seviyelerinde hareket etmişti .

BREXIT ANLAŞMASI REDDEDİLDİ

Sterlin/dolar paritesi, İngiltere'de Theresa May hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamento oylamasında reddedilmesinin ardından sert düştü. May, Brexit anlaşması oylamasını 432'ye 202 oyla kaybetti. Sterlin/dolar paritesi oylamanın ardından 1.2670'e kadar geriledikten sonra bu sabah kaybını yüzde 0.1'e kadar indirdi. Parite 1.2841'e çıktı. İşte dolardaki son durum:

Saat 12:28'de kur

Saat 11:58'de kur

Saat 08:22'de dolar, euro ve sterlin

Piyasalar bekliyordu Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı