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Faik Öztürk'ten kavga çıkartacak sözler! Bülent Ersoy estetikten...

Faik Öztürk'ten kavga çıkartacak sözler! Bülent Ersoy estetikten...

Sanat dünyasının sempatik çifti Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin etkinliğinde sahne aldı. Ünlü çift, izleyicileri şarkılarıyla eğlendirirken ve sobetleriyle kahkahaya boğdular. Faik Öztürk ünlü isimlerle ilgili yöneltilen verdiği cevaplar bomba etkisi yaratacak.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 14:12 - Güncelleme: 15-03-2018 14:12

Sanat dünyasının sempatik çifti Safiye Soyman-Faik Öztürk Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin etkinliğinde sahne aldı. Ünlü çift, izleyicileri şarkılarıyla eğlendirirken, sobetleriyle de kahkahaya boğdu. Faik Öztürk ünlü isimlerle ilgili yöneltilen sorulara verdiği cevaplar bomba etkisi yaratacak.

Seyirciden gelen Bülent Ersoy’la çalışmaktan memnun musunuz sorusuna Faik Öztürk: "Ben memnun değilim.10 metre mesafeyi 1 saatte yürüyor. İyice hurdaya çıkmış. Zaten estetikten ağzı fırın küreği gibi bir dilim kavunu yanlamasına yiyebiliyor" dedi.

Hülya Avşar’ın kadınlar ile ilgili yorumunu nasıl buluyorsunuz sorusuna Faik Öztürk: "Hayat ortak kadınlar eve kapatılamaz. Hülya’nın para pul derdi yok. Atması konuşması kolay oluyor onun için" dedi.

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