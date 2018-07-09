  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fahri Kasırga kimdir aslen neleri eşi ve oğlu kim

Fahri Kasırga kimdir aslen neleri eşi ve oğlu kim

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde, YÖK Üyeliği'ne birçok görevde yer alan Fahri Kasırga kimdir merak ediliyor. Fahri Kasırga'nın biyografisi internethaber.com'da.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 16:15 - Güncelleme: 09-07-2018 16:15

Fahri Kasırga, 20 Ocak 1953 tarihinde Rize Çayeli’nde doğmuştur. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1978 yılında Rize Hakim adayı olarak staja başladı. 1979 yılında Hopa Cumhuriyet Savcılığı yaptı.

1979 Aralık ayında askerlik görevini yapmak üzere askere gitti. Askerlik dönüşü 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet savcı yardımcısı olarak tekrar göreve başladı. Ardından sırayla Trabzon–Çaykara, Sakarya–Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu–Fatsa, Diyarbakır ve uzun yıllar Kocaeli Cumhuriyet başsavcılığı yaptı.

26 Kasım 2001 tarihinde başladığı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken, 3 Ekim 2003 tarihinde AKPHükümeti döneminde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi. HYSK Üyesi olarak görev yaptı.

Anayasa’nın 114’üncü maddesi gereğince 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi istifa eden Cemil Çiçek‘in yerine 7 Mayıs 2007 ile 29 ağustos 2007 tarihleri arasında “tarafsız Adalet Bakanı” olarak görev yaptı. Seçimler sonrası Bakanlık görevini yeni Bakan Mehmet Ali Şahin‘e bıraktı. Ardından tekrar müsteşarlık makamına dönen Fahri Kasırga, 2008 yılında kadar bu görevini sürdürdü. 2008 yılında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanı oldu.

Fahri Kasırga, 20 Ocak 2014 tarihinde Efkan Ala‘nın İçişleri Bakanı olmasıyla boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı’na atandı.

FAHRİ KASIRGA'NIN EŞİ VE OĞULLARI; Fahri Kasırga, evli ve 2 çocuğu vardır. Fahri Kasırga'nın eşi Aynur Kasırga'dır. Oğullarından birinin adı Serkan Kasırga'dır. Serkan Kasırga, Berna Acar ile evlidir.

Fahri Kasırga'nın bir diğer oğlu ise Serdar Kasırga'dır. Serdar Kasırga, Şeyma Akyel ile evlidir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fahri Kasırga kimdir aslen neleri eşi ve oğlu kim haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro