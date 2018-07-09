Fahri Kasırga kimdir aslen neleri eşi ve oğlu kim

Fahri Kasırga, 20 Ocak 1953 tarihinde Rize Çayeli’nde doğmuştur. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1978 yılında Rize Hakim adayı olarak staja başladı. 1979 yılında Hopa Cumhuriyet Savcılığı yaptı.

1979 Aralık ayında askerlik görevini yapmak üzere askere gitti. Askerlik dönüşü 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet savcı yardımcısı olarak tekrar göreve başladı. Ardından sırayla Trabzon–Çaykara, Sakarya–Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu–Fatsa, Diyarbakır ve uzun yıllar Kocaeli Cumhuriyet başsavcılığı yaptı.

26 Kasım 2001 tarihinde başladığı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken, 3 Ekim 2003 tarihinde AKPHükümeti döneminde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi. HYSK Üyesi olarak görev yaptı.

Anayasa’nın 114’üncü maddesi gereğince 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi istifa eden Cemil Çiçek‘in yerine 7 Mayıs 2007 ile 29 ağustos 2007 tarihleri arasında “tarafsız Adalet Bakanı” olarak görev yaptı. Seçimler sonrası Bakanlık görevini yeni Bakan Mehmet Ali Şahin‘e bıraktı. Ardından tekrar müsteşarlık makamına dönen Fahri Kasırga, 2008 yılında kadar bu görevini sürdürdü. 2008 yılında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanı oldu.

Fahri Kasırga, 20 Ocak 2014 tarihinde Efkan Ala‘nın İçişleri Bakanı olmasıyla boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı’na atandı.

FAHRİ KASIRGA'NIN EŞİ VE OĞULLARI; Fahri Kasırga, evli ve 2 çocuğu vardır. Fahri Kasırga'nın eşi Aynur Kasırga'dır. Oğullarından birinin adı Serkan Kasırga'dır. Serkan Kasırga, Berna Acar ile evlidir.

Fahri Kasırga'nın bir diğer oğlu ise Serdar Kasırga'dır. Serdar Kasırga, Şeyma Akyel ile evlidir.