  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca twitter hesabı açıp bunları yazdı

Yeni Sağlık Bakanı Medipol Hastanesi'nin sahibi Fahrettin Koca oldu. Yeni bakan Fahrettin Koca bugün ilk iş olarak kendisine bir twitter hesabı açtı. Bakan'ın mesajları da sektör çalışanlarına oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:20 - Güncelleme: 10-07-2018 17:20

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk sağlık bakanı Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi Doktor Fahrettin Koca oldu. Aynı zamanda Erdoğan ailesinin doktoru olan Fahrettin Koca bakan olarak ismi açıklandıktan sonra twitter hesabından "Yeni hükümet sistemimizin ilk kabinesinde şahsıma Sağlık Bakanı olarak görev tevdi edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek teveccühleridir. Bu kutsal görev benim için çok büyük bir sorumluluktur." diye yazdı.

Yeni sağlık bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına da attığı twit dizisinde şu mesajları verdi:

*Geçmiş AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımayı, sosyal devlet olma bilinciyle halkımızın sağlık hizmetlerine en kolay ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamayı,

*Hasta memnuniyetini öncelemeyi bir insan hakları konusu olarak gördüğümü, tüm çalışmalarımızı bu vizyonla yürütme çabası içinde olacağımı ifade etmek isterim.

*Bu yolda elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarıların, başta doktorlar olmak üzere her kademedeki sağlık çalışanımızın gayreti, azmi ve fedakarlığı üzerine kurulu olduğuna inanıyorum.

*Onların gayretleri kadar memnuniyeti de bizim gücümüzü oluşturacaktır. Yeni dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Allah mahçup etmesin. 

Fahrettin Koca nereli yeni Sağlık Bakanı kimdir?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca twitter hesabı açıp bunları yazdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fahrettin Koca
FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanı olan Dr. Fahrettin Koca kimdir aslen nereli? Medipol Hastaneleri'nin sahibi olan Fahrettin Koca, Erdoğan ailesinin de doktoru işte yaşam biyografisi:  Fahrettin Koca aslen Konyalı. İngilizce bilen Fahrettin Koca, evli ve dört

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro