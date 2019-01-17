Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini bildirdi. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini söyledi. Ayrıntılar geliyor....
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Fahrettin Altun'dan flaş açıklama! O gazeteci sınır dışı edildi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER