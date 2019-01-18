Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son birkaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekildi.

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Video, terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluştu.