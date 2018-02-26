Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?

Fadime Şahin... 1997'de Türk televizyon tarihinde bir dönemin kırılması güç reyting rekoruna imza atmış bir isim. Başörtüsünün altına taktığı bone ve başını bağlama biçimiyle halen kullanılan bir modanın ilham kaynağı olan Şahin, Aczmendi Tarikatı Lideri Müslüm Gündüz'le 28 Şubat müdahalesinden tam iki ay önce, 28 Aralık 1996'da bir evde uygunsuz durumda basıldıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştu...

ALİ KALKANCI VE MÜSLÜM GÜNDÜZ: Fadime Şahin, sahte şeyh Ali Kalkancı'nın kendisini iğfal ettiğini öne sürmüş ve 28 Şubat sürecinde büyük tartışmalara neden olmuştu. Şahin, bu yönleriyle postmodern darbe döneminin en önemli tanığı ve figüranlarından biri olarak nitelendiriliyor. Ancak Fadime Şahin, bugüne kadar kendisini kandırdığını söylediği Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı aleyhine söylemleri hariç hiç konuşmadı. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin'le basılma olayından sonra ırza geçmek suçundan yargılandı. TCK'nın 416. ve 417. maddelerinden, 7 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenen Gündüz, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.