Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?

Fadime Şahin... 28 Şubat sürecinde Müslüm Gündüz ile basıldıktan sonra başındaki örtüsü ile ekrana çıkıp "Şeyhler Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı beni iğfal etti" diye ağlayınca tüm Türkiye tanıdı. Peki Fadime Şahin kimdir, nereli, şimdi nerede, yeni ismi ne?..

Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?

Fadime Şahin... 1997'de Türk televizyon tarihinde bir dönemin kırılması güç reyting rekoruna imza atmış bir isim. Başörtüsünün altına taktığı bone ve başını bağlama biçimiyle halen kullanılan bir modanın ilham kaynağı olan Şahin, Aczmendi Tarikatı Lideri Müslüm Gündüz'le 28 Şubat müdahalesinden tam iki ay önce, 28 Aralık 1996'da bir evde uygunsuz durumda basıldıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştu...

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Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?

ALİ KALKANCI VE MÜSLÜM GÜNDÜZ: Fadime Şahin, sahte şeyh Ali Kalkancı'nın kendisini iğfal ettiğini öne sürmüş ve 28 Şubat sürecinde büyük tartışmalara neden olmuştu. Şahin, bu yönleriyle postmodern darbe döneminin en önemli tanığı ve figüranlarından biri olarak nitelendiriliyor. Ancak Fadime Şahin, bugüne kadar kendisini kandırdığını söylediği Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı aleyhine söylemleri hariç hiç konuşmadı. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin'le basılma olayından sonra ırza geçmek suçundan yargılandı. TCK'nın 416. ve 417. maddelerinden, 7 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenen Gündüz, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?

ERGENEKON'DA ADI GEÇTİ: Aradan yıllar geçince unutulan Fadime Şahin, son olarak 2009'da Ergenekon davasının bir gizli tanığının iddiaları ile gündeme gelmişti. Gizli tanık, Şahin hakkında şu iddiaları ortaya atmıştı: "Fadime Şahin, aslında pavyonda çalışan bir telekızdı. Oradan alınıp, özel bir görevle Aczmendi Lideri Müslüm Gündüz'ün metresi haline getirildi. O dönemde yine gündemde olan cinci hoca Ali Kalkancı da aslında bir alkolikti. Bütün olaylar Refahyol'u düşürmek için organize edildi."

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Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?

PERDE ARKASINDAKİ İSİMLER: Gizli tanığın iddiasına göre, askeri müdahaleye zemin hazırlamak ve kamuoyunu yönlendirmek amacıyla Strateji Dergisi'nin Nişantaşı'ndaki ofisinde toplantılar düzenlemiş ve "travestiler kraliçesi" lakaplı Seyhan Soylu (Sisi) tarafından Kalkancı ve Gündüz'e gönderilmişti.

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