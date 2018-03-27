Faciadan saniyeler önce çekildi! Saniyeler içinde yayıldı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde eski bir fabrika binasına yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangında zincirleme ihmaller sonucu milli felakete dönüştü. Yangının başlangıcını gösteren bir güvenlik kamerasının görüntülerinde birkaç saniye içinde alevlerin alışveriş merkezinin oyun salonunda yayıldığı görülüyor. Çocukların oynadığı salona alevlerin yöneldiğini görenler panik halinde kaçmaya başlıyor. Salon saniyeler içinde siyah dumanla kaplanıyor.

Rusya’nın Sibirya bölgesi Kemerova kentindeki ‘Zimnaya Vişnya’ (Kış Vişnesi) adlı alışveriş merkezinde pazar öğleden sonra çıkan yangında 41’i çocuk 64 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Eski bir şeker fabrika binasına yapılan dört katlı alışveriş merkezinin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başlayan alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.

Bazı noktalarda ısının 600-800 dereceye çıktığı yangını felakete dönüştüren ihmaller şöyle sıralandı:

- Üç sinema salonundan ikisinin acil çıkış kapıları bilet kontrolü yapan görevli tarafından kaçak giriş olmaması için kilitlendi.

- Alarm çaldığında güvenlik görevlisi çocukların yaptığını düşünerek kapatıyor.

- Binanın yalıtımında kullanılan maddenin ısıya dayanıklı olması gerekirsen ucuz malzeme kullanılması sonucu alevler kısa sürede yayıldı.