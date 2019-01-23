Faciadan dönüldü: Çok sayıda araç toprak altında kaldı!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 5 otomobil ile bazı evlerde hasar meydana geldi.

Faciadan dönüldü: Çok sayıda araç toprak altında kaldı!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde toprak kayması sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 5 araç toprak altında kalırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

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Faciadan dönüldü: Çok sayıda araç toprak altında kaldı!

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi Kalafat Tepe mevkii 834. Sokak üzerindeki Park Olivia Sitesi’ne ait istinat duvarı aşırı yağmurların ardından toprak kayması nedeniyle çöktü.

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Faciadan dönüldü: Çok sayıda araç toprak altında kaldı!

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sitenin otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvarın altında kalırken, Park Olivia Sitesi’ndeki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

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Faciadan dönüldü: Çok sayıda araç toprak altında kaldı!

Çökme sonrası 20 ailenin yaşadığı 80 dairelik Park Olivia Sitesi ile siteye giden yollarda güvenlik önlemi alındı.

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