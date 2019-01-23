Faciadan dönüldü: Çok sayıda araç toprak altında kaldı!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde toprak kayması sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 5 araç toprak altında kalırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi Kalafat Tepe mevkii 834. Sokak üzerindeki Park Olivia Sitesi’ne ait istinat duvarı aşırı yağmurların ardından toprak kayması nedeniyle çöktü.
Çökme sonrası 20 ailenin yaşadığı 80 dairelik Park Olivia Sitesi ile siteye giden yollarda güvenlik önlemi alındı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER