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Facia büyüyor! Başbakan gezisini yarıda kesti

Facia büyüyor! Başbakan gezisini yarıda kesti

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Başbakan Aleksis Çipras’ın yangın sebebi ile Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 00:41 - Güncelleme: 24-07-2018 00:41

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Miltiadis Vironas,  Atina'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda başlayarak meskun bölgelere  sıçrayan yangınlarda 2 kişinin yangın sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 6'sı ağır  olmak üzere 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı  kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından  yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı  Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi  yarıda keserek Atina'ya döndü. Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu  acil durum toplantısına iştirak etti.

Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım  ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında  aynı anda  çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor." dedi.

YÜZLERCE EV VE ARAÇ KÜL OLDU, AB'DEN DESTEK İSTENDİ

Ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun mahallere sıçraması  nedeniyle onlarca ev ve araç kül olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye  edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Atina'nın 50  kilometre Batısındaki Kineta bölgesinde ve Kuzeydoğusundaki Rafina ve Pendeli  bölgelerine çıkan yangınlara toplam 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın yangın  söndürme aracı ile karadan, uçak ve helikopterlerle ise havadan müdahalede  bulunuluyor.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla  yayılırken, oluşan duman Atina'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç  metreye indiği Atina'yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı. 

Yunan Sahil Güvenlik botları, yangın sebebiyle sahilde sıkışıp kalan  kişileri kurtarmak için bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Teşkilatının açıklamasında ayrıca, yoğun ve geniş bir bölgeyi  etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve  karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi.

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