Facebook'un yeni oyunu: BFF

ABD’deki seçim kampanyalarında usulsüz işler yürüttüğüne dair kirli meselelere karışan, sonrasında milyonlarca insanın bilgisini çaldıran Facebook’ta “BFF” adı verilen bir yorum akımı başlatıldı

Facebook'un yeni oyunu: BFF

ABD’deki seçim kampanyalarında usulsüz işler yürüttüğüne dair kirli meselelere karışan, sonrasında milyonlarca insanın bilgisini çaldıran Facebook’ta “BFF” adı verilen bir yorum akımı başlatıldı. Çoğu sayfa bu kısaltmanın bir güvenlik belirtisi olduğuna dair gönderiler paylaşıyorlar. Kısaca söylemek gerekirse bu durumun güvenlikle hiçbir ilgisi yok.

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Facebook'un yeni oyunu: BFF

Facebook, Rus aktörler tarafından ABD seçimleri öncesinde, Trump’a oy kazandırmak ve halkı kutuplaştırmak için verilen reklamların önüne geçememişti. Aynı seçimin kampanyalarından sorumlu olan Cambridge Analytica isimli İngiliz şirketi, bir anket uygulamasıyla birlikte 50 milyon insanın bilgilerini depolamış ve bunları kampanyalarda kullanılmak üzere satmıştı.

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Facebook'un yeni oyunu: BFF

Şirket ortaya çıkan iddilardan sonra bir haftada %13 değer kaybetti, sosyal medyada Facebook’u silme akımı baş göstermeye devam ediyor. Ancak bu meseleler ne yazık ki Facebook kullanıcılarının o kadar da umrunda gözükmüyor.

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Facebook'un yeni oyunu: BFF

Bazı sayfalar aşağıdaki gibi gönderiler paylaşarak insanları yorum yapmaya itiyorlar: Bunun gibi yüzlerce sayfa ve binlerce paylaşım var. Webtekno'nun haberine göre, aslında BFF etiketinin açılımı “Best Friend Forever” yani “Daima En İyi Arkadaş” demek. Kısaca söylemek gerekirse bu durumun güvenlikle hiçbir ilgisi yok.

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