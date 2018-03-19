  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Facebook'un patronu bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!

Facebook'un patronu bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!

Facebook'un kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg (33), şirketinin Donald Trump'ın kampanyasına destek veren Cambridge Analytica tarafından izinsiz kullanılmasının ortaya çıkmasıyla sadece bir günde 4 milyar dolarını kaybetti. Facebook genelinde kayıp ise 30 milyar doları buldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 21:49 - Güncelleme: 19-03-2018 21:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'a ait olan Cambrigde Analytica isimli bir şirketin 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgisini kullanarak seçim kampanyasında kullandığının ortaya çıkması Facebook'a ve sahibi Zuckerberg'a pahalıya patladı.

The New York Times Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD genelinde 50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının verileri şirketin bilgisi dahilinde toplandı ve daha da önemlisi bu kullanıcıların politik duruşu ve psikolojik açısı analiz edildi.

Bu durumun ortaya çıkması ise Facebook hisselerine büyük bir darbe indirdi. Skandalın ardından Dow Jones açılışında Facebook hisseleri yüzde 5.5 değer kaybetti. Hisselerdeki düşüş 538 milyar dolar piyasa değerine sahip Facebook'un 30 milyar dolar erimesine yol açtı.

Ancak bu durum Zuckerberg'i de etkiledi. Forbes milyarderler sıralamasında 5'inci sırada bulunan Zuckerberg'in hisselerinin de değer yitirmesiyle bir günde 4 milyar doları buhar oldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Facebook'un patronu bir günde 4 milyar dolarını kaybetti! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 22:53 4 milyar dolar kaybediyor 1 marka sadece ne facebook bizim komple borsadan 1 gunde 4 milyar dolar girse cosariz ciksa batariz bence siyoniszmin en aktif silahi olan parayi bankacilik sektorunu kaldralim

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro