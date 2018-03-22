Facebook'tan skandal sonrası ilk açıklama

Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini izinsiz kullandığı öne sürülen İngiltere merkezli Cambridge Analytica'nın CEO'su Alexander Nix'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg skandalla ilgili olarak ilk kez konuştu.
Zuckerberg, Cambridge Analytica olayında Facebook'un hatalı olduğunu kabul etti.
Zuckerberg, skandalla ilgili şirket içi araştırmanın sürdüğünü ve bilgileri izinsiz kullananların kurum tarafından engelleneceğini vurguladı.
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