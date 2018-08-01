Facebook’tan kafaları karıştıran emoji

Sosyal medya devi Facebook'a entegre edilen yeni emoji günün konusu oldu. Facebook'ta beğen butonu üzerinden kullanabileceğiniz 5 farklı emoji mevcut. Bir süreliğine buna eklenen uçağın gizemi çözüldü.
Kişiler sosyal medyada mutluluk, üzüntü ve kızgınlıklarını bir emoji ile kolaylıkla belirtebiliyor. Facebook emoji'leri de sosyal medya ağında en çok kullanılan duygu ve ifade bildirimleri arasında yer alıyor.
Peki, bir uçak ile hangi duygu ifade edilebilir? Kafa karıştıran bir reaksiyonu kullanıma sunan yeni Facebook emoji'si ise oldukça konuşulacağa benziyor.
Facebook’un yorumlar altına, sessiz sedasız eklediği yeni emoji'nin amacı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Standart emoji'lerin yanına eklenen uçak emoji'si, bir anda sosyal medya gündemine gelmeyi de başardı
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