Facebook’tan kafaları karıştıran emoji

Sosyal medya devi Facebook'a entegre edilen yeni emoji günün konusu oldu

Sosyal medya devi Facebook'a entegre edilen yeni emoji günün konusu oldu. Facebook'ta beğen butonu üzerinden kullanabileceğiniz 5 farklı emoji mevcut. Bir süreliğine buna eklenen uçağın gizemi çözüldü.

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Kişiler sosyal medyada mutluluk, üzüntü ve kızgınlıklarını bir emoji ile kolaylıkla belirtebiliyor. Facebook emoji'leri de sosyal medya ağında en çok kullanılan duygu ve ifade bildirimleri arasında yer alıyor.

Twitter

Facebook

Google Plus

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Peki, bir uçak ile hangi duygu ifade edilebilir? Kafa karıştıran bir reaksiyonu kullanıma sunan yeni Facebook emoji'si ise oldukça konuşulacağa benziyor. Twitter

Facebook

Google Plus

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