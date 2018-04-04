Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

Facebook yalan habere savaş açtı... Yeni getirilen güncelleme ile kullanıcılara yalan haberler paylaşan arkadaşlarını gösteriyor. Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, haberin gerçek mi yalan mı olduğunu anında görebilecek...

Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler vermeye başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haber paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor. Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, haberin gerçek mi yalan mı olduğunu anında görebilecek... Facebook, yalan haberi önlemek için sahte hesapları da kapatmaya başladı...

17
Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

YALAN HABER PAYLAŞAN ARKADAŞI GÖSTERECEK... Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haberler paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor. Sosyal ağın geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı özellik, kullanıcılara okudukları haberler hakkında bilgilendirici ipuçları veriyor.

27
Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

HABERİN TEPESİNDEKİ 'İ' İKONUNA DOKUN VE GÖR... Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, habere dair Wikipedia makalelerini, ilgili haberleri ve söz konusu haberin daha önce nerelerde ve kimler tarafından paylaşıldığını belirten bir harita gösteriyor.

37
Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

ABD'DE KULLANIMA AÇILDI... Söz konusu güncelleme ABD'deki Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Facebook, yeni özelliği dünyanın geri kalanında devreye sokup sokmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro