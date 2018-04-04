Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler vermeye başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haber paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor. Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, haberin gerçek mi yalan mı olduğunu anında görebilecek... Facebook, yalan haberi önlemek için sahte hesapları da kapatmaya başladı...