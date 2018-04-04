Facebook'tan bomba değişiklik! Yalan haber paylaşanı ifşa edecek

Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler vermeye başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haber paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor. Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, haberin gerçek mi yalan mı olduğunu anında görebilecek... Facebook, yalan haberi önlemek için sahte hesapları da kapatmaya başladı...
YALAN HABER PAYLAŞAN ARKADAŞI GÖSTERECEK... Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haberler paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor. Sosyal ağın geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı özellik, kullanıcılara okudukları haberler hakkında bilgilendirici ipuçları veriyor.
HABERİN TEPESİNDEKİ 'İ' İKONUNA DOKUN VE GÖR... Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, habere dair Wikipedia makalelerini, ilgili haberleri ve söz konusu haberin daha önce nerelerde ve kimler tarafından paylaşıldığını belirten bir harita gösteriyor.
ABD'DE KULLANIMA AÇILDI... Söz konusu güncelleme ABD'deki Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Facebook, yeni özelliği dünyanın geri kalanında devreye sokup sokmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
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