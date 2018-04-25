Facebook'dan acilen silmeniz gereken 12 şey

Son olarak, Cambridge Analytica isimli bir şirketin, 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na konuyla ilgili olarak ifade vermişti.
1- Doğum tarihi bilginiz Doğum gününüz de tıpkı adınız, soyadınız ve adresiniz gibi, dolandırıcıların sizin banka hesap bilgilerinize ulaşırken kullanabileceği detaylardan sadece biri...2- Telefon numaranız En iyi ihtimalle, gizli bir hayranınız sizin rızanızı almadan size ulaşabilir. En kötü senarya ise sizi her an rahatsız edebilecek bir takıntılı hayran ile uğraşmak zorunda kalmak...
3- ‘Arkadaş’ bildiklerinizin çoğu Oxford Üniversitesi psikoloji bölümü profesörlerinden Robin Dunbar, bir insanın 150 kişiyle tutarlı ilişkiler yaşayabileceğini söylüyor. 3 bin 375 Facebook kullanıcısını ve bu kişilerin arkadaşlarını inceleyen Dunbar, bu arkadaşların sadece 4.1’inin güvenilir olduğunu, herhangi bir duygusal kriz anında yalnızca 13.6’sının konuyla ilgilendiğini belirtti. Bu tip faydasız kişileri arkadaş listenizden çıkarırsanız, daha sağlıklı sosyal medya etkileşimleriniz olabilir.
4- Çocuklarınızın ya da küçük aile üyelerinizin fotoğrafı Oxford İnternet Enstitüsü yöneticilerinden Victoria Nash, bu konudaki ‘rıza’ ile ilgili olarak yetişkinlere şu soruyu yöneltiyor: Çocuklar daha ileriki bir tarihte, kendileriyle ilgili online olarak hangi tür bilgileri görmek isteyecekler? Önceki jenerasyonlar bu konuyu hiç düşünmemişti ancak internetin ve sosyal medyanın hızla yayılmasıyla bu soru çok daha önemli bir hale geldi.
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