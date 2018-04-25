Facebook'dan acilen silmeniz gereken 12 şey

Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe daha bilinçli olsalar da, uzmanlar Facebook kullanıcılarını kötü niyetli kişilere karşı uyarıyor.

Son olarak, Cambridge Analytica isimli bir şirketin, 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na konuyla ilgili olarak ifade vermişti.

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1- Doğum tarihi bilginiz Doğum gününüz de tıpkı adınız, soyadınız ve adresiniz gibi, dolandırıcıların sizin banka hesap bilgilerinize ulaşırken kullanabileceği detaylardan sadece biri...2- Telefon numaranız En iyi ihtimalle, gizli bir hayranınız sizin rızanızı almadan size ulaşabilir. En kötü senarya ise sizi her an rahatsız edebilecek bir takıntılı hayran ile uğraşmak zorunda kalmak... Twitter

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3- ‘Arkadaş’ bildiklerinizin çoğu Oxford Üniversitesi psikoloji bölümü profesörlerinden Robin Dunbar, bir insanın 150 kişiyle tutarlı ilişkiler yaşayabileceğini söylüyor. 3 bin 375 Facebook kullanıcısını ve bu kişilerin arkadaşlarını inceleyen Dunbar, bu arkadaşların sadece 4.1’inin güvenilir olduğunu, herhangi bir duygusal kriz anında yalnızca 13.6’sının konuyla ilgilendiğini belirtti. Bu tip faydasız kişileri arkadaş listenizden çıkarırsanız, daha sağlıklı sosyal medya etkileşimleriniz olabilir. Twitter

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