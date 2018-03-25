Facebook'da şimdi de Messenger skandalı

Facebook, Messenger uygulamasını Android cihazlarda kullananların Ekim 2017'ye kadar tüm görüşme verilerine eriştiği ortaya çıktı.

Facebook Messenger uygulamasını neredeyse Facebook hesabı olan herkes kullanıyor. Facebook, Messenger uygulamasını Android cihazlarda kullananların Ekim 2017'ye kadar tüm görüşme verilerine eriştiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Facebook’tan çıkardığı verileri incelerken şakınlık verici bir şey ortaya çıkardı. Yeni Zelanda’da yaşayan Dylan McKay Facebook’un Android telefonunda yer alan isimleri, telefon numaralarını ve yapılan telefon görüşmesi datalarının hepsine eriştiğini farketti.

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Olayın ardından sadece kendi başına mı geldiğini yoksa herkesin verilerinin kaydedilip kaydedilmediğini merak eden McKay durumu yakınlarına iletti. Yakınları da aynı verileri incelerken tüm SMS ve MMS verilerinin Facebook Messenger datasında olduğunu farketti. Somehow it has my entire call history with my partner’s mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 Mart 2018 Twitter

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Konunun sosyal medya üzerinde duyulması üzerine Facebook sözcüsü, “Bağlantı kurmanıza yardımcı olan uygulamaların ve hizmetlerin en önemli kısmı, bağlantı kuracağınız kişileri bulmayı kolaylaştırmadır. Telefonunuzla bir mesajlaşma uygulamasına veya sosyal medya uygulamasına giriş yaptığınızda, telefon rehberinizi kullanacağınız ağa yüklemek, yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır” açıklaması yaptı. Twitter

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