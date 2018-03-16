Facebook'da bu uygulama bilgilerinizi ele geçiriyor

Son zamanlarda Facebook kullanıcılarının sıkça izin verdiği ‘kime benziyorsun’, gibi sorulara yanıt veren uygulamaların kişisel bilgileri ele geçirdiği iddia edildi.

Facebook'da bu uygulama bilgilerinizi ele geçiriyor

Son zamanlarda Facebook kullanıcılarının sıkça izin verdiği ‘kime benziyorsun’, gibi sorulara yanıt veren uygulamaların kişisel bilgileri ele geçirdiği iddia edildi. Facebook tarafından açıklanan 2017 yılı faaliyet raporuna göre Türkiye'de 50 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor. Her bir kullanıcı günün 35 dakikasını Facebook'ta geçiriyor. Dakikada yaklaşık 243 bin fotoğraf yüklenen Facebook'ta, yanlış bilgiler de aynı hızda yayılabiliyor.

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Facebook'da bu uygulama bilgilerinizi ele geçiriyor

Kötü niyetli uygulama üreticilerinin ele geçirdikleri kişisel bilgiler illegal işlerde kullanma ihtimali olduğunu söyleyen Dijital medya uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Kullanıcıların Facebook'ta sıkça gördüğümüz; ‘kime benziyorsun, 50 yaşında nasıl görüneceksin' gibi uygulamalara erişim izni vermeleri, aynı zamanda kişisel bilgilerine de erişim izni verdikleri anlamına geliyor. Aslında Facebook'ta kayıtlı e-mail, telefon numarası, doğum tarihi… gibi özel bilgileri de kendi verisine kaydediyor. Kötü niyetli uygulama üreticileri o bilgileri illegal işlerde kullanabilir” dedi.

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Facebook'da bu uygulama bilgilerinizi ele geçiriyor

Uygulamaların Facebook kullanıcıları arasında kısa sürede virüs gibi yayıldığı belirtiliyor. Erişim izni verilen uygulamalar, izin veren hesaptan paylaşım yapma, arkadaşlarına mesaj atma imkanına sahip oluyor. Hatta terör örgütü propagandası yapma ihtimali sağlayabiliyor.

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Facebook'da bu uygulama bilgilerinizi ele geçiriyor

Son zamanlarda Facebook kullanıcılarının sıkça izin verdiği ‘kime benziyorsun’, gibi sorulara yanıt veren uygulamaların kişisel bilgileri ele geçirdiği iddia edildi. Facebook tarafından açıklanan 2017 yılı faaliyet raporuna göre Türkiye'de 50 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor. Her bir kullanıcı günün 35 dakikasını Facebook'ta geçiriyor. Dakikada yaklaşık 243 bin fotoğraf yüklenen Facebook'ta, yanlış bilgiler de aynı hızda yayılabiliyor.

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