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Facebook'a soruşturma!

Facebook'a soruşturma!

Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook'a ABD'de soruşturma açıldı. Soruşturmayı açan ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun SEC.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 16:47 - Güncelleme: 13-07-2018 16:47

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, veri sızıntısı skandalı kapsamında Facebook'a soruşturma açtı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Londra merkezli Cambridge Analytica veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanması nedeniyle SEC'nin Facebook'a yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

SEC VERİ SIZINTISININ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İSTİYOR: SEC'nin, veri sızıntısı hakkında Facebook'un ne kadar bilgi sahibi olduğunu anlamaya çalıştığına yer verilen haberde, SEC'nin Facebook'un veri paylaşımı konusundaki riskleri nasıl analiz ettiğini de öğrenmeye çalışacağı kaydedildi.Ek olarak haberde, Facebook'un söz konusu veri sızıntısını fark ettiği dönemde yatırımcıları bu konuda yeteri kadar uyarıp uyarmadığının soruşturulacağına dikkat çekildi.

SEC'nin görevleri arasında, şirketlerin şeffaf biçimde hissedarlarını ve yatırımcıları bilgilendirmesini denetlemesi ve bu konuda düzenlemeler yapması bulunuyor. Veri sızıntısı skandalı kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) da Facebook hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

Kaynak: Teknolojioku

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