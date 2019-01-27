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Facebook, WhatsApp ve Instagram mesajları bir araya mı toplanacak?

Facebook, WhatsApp ve Instagram mesajları bir araya mı toplanacak?

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek bir platform altında toplamayı planladığı ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 01:33 - Güncelleme: 27-01-2019 01:33

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Zuckerberg, şirkete ait sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek bir platformda entegre etmeyi planlıyor.

Söz konusu platformların ayrı ayrı uygulamalar olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirten kaynaklar, şirketin bu değişikliği 2020'nin başında hayata geçirmeyi amaçladığını aktardı.

Facebook şirketinin bu değişikliğinin ardından, örneğin bir Facebook kullanıcısı sadece WhatsApp hesabı bulunan başka bir kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Ayrıca, kaynaklara göre Zuckerberg, tüm platformlardaki mesajlara uçtan uca şifreleme sistemini getirmeyi zorunlu kıldı. Böylece iki kişi arasındaki ya da gruplardaki mesajların, sohbetlerin katılımcıları hariç başka kişilerin mesajları görmesi engellenecek. Uçtan uca şifreleme, şu anda Whats kullanılıyor.

Zuckerberg, WhatsApp ve Instagram'ı Facebook bünyesine kattığında bu uygulamaların bağımsız uygulamalar olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizse de bazı kaynaklara göre, WhatsApp ve Instagram'a yönelik taleplerin artması nedeniyle Zuckerberg fikrini değiştirdi.

Konuyla ilgili Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

FACEBOOK'UN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIYORDU: Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Haberde, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı, Zuckerberg'in, şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

Netflix ve Spotify da Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

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