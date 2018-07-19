Facebook rahatsız edici içerikleri kaldırmamakta ısrarcı!

Tüm bu vurdum duymazlık sadece bunlarla da sınırlı değil. İşkence videoları, istismar videoları ve hayvanlara yapılan işkenceler de bunlara dahil. İddialarla ilgili konuşan Facebook sözcüsü ise 'bazı hatalar yapıldığını ve söz konusu görevlilerin yeniden eğitime alındıklarını' açıkladı. Bu açıklama ne kadar tatmin edici gelir bilmiyorum ancak bu videolar ile ilgili gerekli işlemler yapılmadıktan sonra eğitim tekrarının yapılması neye yarar?

Ek olarak sözcü, "Belgeseli izlemedik ama metnini gördük. Politikalarımıza ters düşen çok şey var, soruşturuyoruz. Şirketteki söz konusu kişileri yeniden eğitime tabi tutuyoruz" dedi ve dünya genelindeki merkezlerde çalışan görevlilerin de benzer bir eğitimden geçirileceğini açıkladı.

Channel 4 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde Facebook'un eğitim departmanından çekilen gizli görüntüler firmanın asıl amacını ortaya koymuş ve gündeme adeta bomba gibi düşmüştü zamanında.

Merkezde verilen eğitimde muhabire, çocuğa yumruk atan bir erkeğin videosu gösteriliyor. 2012'den bu yana internette olan bu video, sitedeki 'rahatsız edici içerik' kategorisine giren örneklerden biri. Ama eğitime katılan moderatörlerden biri muhabire "Çok fazla sansür uygulamaya başlarsan insanlar siteye olan ilgisini kaybeder. Günün sonunda amaç para kazanmak" diyor.

Bakalım Facebook bu suçlamaların ardından kendisini tekrardan nasıl aklayacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku