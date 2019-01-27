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Facebook o uygulamanın fişini çekti! Bir ay sonra fotoğraflarınız silinecek

Facebook o uygulamanın fişini çekti! Bir ay sonra fotoğraflarınız silinecek

Facebook, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde paylaşabilmesini sağlayan Moments uygulamasını 25 Şubat’ta kapatıyor.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 03:36 - Güncelleme: 27-01-2019 03:36

Facebook 2015 yılında kullanıma sunduğu Moments uygulamasını kapatma kararı aldı. Sosyal ağ, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde arkadaşları ile paylaşabilmesini sağlayan Moments, uygulamasına desteğini sonlandıracağını duyurdu.

Facebook’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Arkadaşlarınızla gizli şekilde fotoğraf paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulama olan Moments'ı daha önce kullandığınız için size yazıyoruz. Moments'ın 25 Şubat tarihinden sonra artık kullanılamayacağını size bildirmek istedik" denildi.

KURTARMAK İÇİN İKİ SEÇENEK: Sosyal ağın kullanıcılara yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Fotoğraf ve videolarınızın önemli olduğunu biliyoruz ve onları saklamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Hatıralarınızı aktarmanın iki yolundan (cihazınıza indirin veya Facebook profilinizde gizli albümler oluşturun) birini seçmek için 25 Şubat tarihinden önce Moments internet sitesini ziyaret edin.”

Moments kullanıcılarının fotoğraflarını, silinmeden kurtaratabilmesi için ya uygulamanın internet sitesi üzerinden doğrudan indirmesi ya da Moments’takifotoğraflarını Facebook hesabına yüklemesi gerekiyor.

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