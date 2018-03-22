Facebook Messenger'a iki yeni özellik

Facebook Messenger'e iki yeni özellik geliyor. Biri, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler verilmesi, diğeri ise katılım linkleri...

Facebook Messenger'e iki yeni özellik geliyor. Biri, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler verilmesi, diğeri ise katılım linkleri... Facebook Messenger'da, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler veriliyor. Yeni özellikle beraber, yöneticiler grup üyelerini konuşmaya ekleyip konuşmadan çıkartabiliyor.

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Ayrıca yönetici ayrıcalıkları dahilinde kullanıcıları yükseltebiliyor ya da indirgeyebiliyorlar. Messenger’e gelen bir diğer yenilik ise katılım linkleri. Bu link sayesinde kullanıcılar gruba davet etmek istedikleri kişilere bu linkleri gönderebiliyor. Şimdiye kadar grup konuşmalarına bahsetme, tepkiler, grup ödemeleri ve kişiselleştirme gibi özellikler getiren Messenger, geçtiğimiz yıl platformda her gün 2.5 milyon yeni grup oluşturulduğunu açıklamıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

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Facebook Messenger'e iki yeni özellik geliyor. Biri, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler verilmesi, diğeri ise katılım linkleri... Facebook Messenger'da, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler veriliyor. Yeni özellikle beraber, yöneticiler grup üyelerini konuşmaya ekleyip konuşmadan çıkartabiliyor.

Twitter

Facebook

Google Plus

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