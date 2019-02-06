Facebook Messenger kullanıcılarının beklediği yenilik geldi

Söz konusu güncelleme kapsamında kullanıcılar yazılan mesajın üzerine basılı tutup “herkes için kaldır” seçeneğiyle yazdıkları mesajları silebilecek. Ürün direktörü Anna Iskikian, karşı taraftaki kullanıcıların mesajların silindiğini görebileceğini söylerken, mesajın ayrıca sadece kullanıcı için silinmesine olanak sağlayan “kendin için kaldır” seçeneği de olduğunu ve güncellemenin iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğünü belirtti.

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