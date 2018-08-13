Facebook kayıp çocukları bulacak

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de son 8 yılda 104 bin çocuğun kaybolduğunun altını çizen Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Günümüz şartlarına göre artık bu durumla ilgili sadece güvenlik güçlerinin değil sosyal medya platformlarının da harekete geçmesi gerekiyor.