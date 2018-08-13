Facebook kayıp çocukları bulacak

Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Facebook, kayıp çocukların bulunabilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Dünya devi, çocukların kaybolduğu bölgedeki kullanıcıları bildirimle uyaracak” dedi.
Kayıp çocukları bulmak için sosyal medyada yapılan kampanyalar daha etkili bir çizgiye çekiliyor. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan Facebook, kayıp çocukların bulunabilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, çocukların kaybolduğu bölgedeki kullanıcıları bildirimle uyaracak.
TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de son 8 yılda 104 bin çocuğun kaybolduğunun altını çizen Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Günümüz şartlarına göre artık bu durumla ilgili sadece güvenlik güçlerinin değil sosyal medya platformlarının da harekete geçmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde ilk adımı Facebook attı. Facebook yetkilileri yaptıkları açıklama ile çocuklarınkaybolduğubölgedekitümFacebookkullanıcılarına bildirim gönderme kararı aldığını açıkladı“ dedi.
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