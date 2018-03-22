Facebook itiraf etti: 50 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdık

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin dışarı sızmasıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara karşı sessizliğini bozan Zuckerberg, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 2013'te Cambridge Üniversitesinin araştırma görevlilerinden biri olan Aleksandr Kogan adlı kişinin Facebook'ta kullanılan bir uygulama geliştirdiğini belirterek, yaklaşık 300 bin kişi tarafından yüklenen bu uygulamanın kullanıcıların ve arkadaşlarının verilerini paylaştığını bildirdi.

Kogan'ın 2015'te söz konusu verileri Cambridge Analytica ile paylaştığını ifade eden Zuckerberg, kullanıcıların rızası olmadan yapılan bu eylemin Facebook politikalarına aykırı olduğunun altını çizdi.

Mark Zuckerberg, durumun öğrenilmesinin ardından Kogan'ın Facebook'tan ihraç edildiği bilgisine yer verdiği açıklamasında, şirketin Cambridge Analytica'dan söz konusu verileri silmesi için resmi talepte bulunduğunu kaydetti.

Cambridge Analytica'nın verileri sildiği hakkında Facebook'a bilgi verdiğini aktaran Zuckerberg, ABD ve İngiliz basınında bu verilerin kullanıldığına dair çıkan haberlerin ardından Cambridge Analytica'nın da Facebook'tan ihraç edildiğini ve bu ülkelerin hükümetleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Facebook'un düzenleyici kuruluşlarla iş birliği içinde olduğunu belirtti.

"HATA YAPTIK"

Mark Zuckerberg, bu gibi veri sızıntılarına karşı Facebook'un yıllardır çeşitli önlemler aldığını bildirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

  • Güncel 22 Mart 2018 08:06
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