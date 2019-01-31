Facebook ile bilgilerine paylaşana 20 dolar!

Bir süredir kullanıcı bilgilerini toplamasıyla ilgili gündem olan Facebook'un, yaşları 13 ile 35 arasında değişen kullanıcılara "Facebook Araştırma Uygulaması" kurmaları karşılığında ayda 20 dolar (yaklaşık 105 lira) ödediği ortaya çıktı.
BBC Türkçe’nin aktardığı BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri Dave Lee’nin haberine göre, yapılan incelemeler, Facebook'un son araştırmasının, katılımcılara her türlü kişisel bilgilerine ulaşma karşılığında para ödediğini söylüyor.
Rapora göre bu uygulama Facebook'a "neredeyse sınırsız erişim izni" veriyor. Facebook, kullanıcıların telefonlarındaki:
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