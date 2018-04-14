Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 bilgi!

Facebook'un Cambridge Analytica skandalı gösterdi ki günlük hayatımızda büyük rol oynayan site internetteki genel gizliliğimiz için büyük risk oluşturuyor. Peki kişisel verilerimizi korumak ve gizliliğimizi korumak için ne gibi önlemler almalıyız ? İşte yapmanız gerekenler...

Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 bilgi!

87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin toplandığı Cambridge Analytica skandalı gösterdi ki günlük hayatımızda büyük rol oynayan site internetteki genel gizliliğimiz için büyük risk oluşturuyor. Muhtemelen Facebook sayfanızda ev adresi ya da gittiğiniz okul gibi bazı bilgileriniz bulunuyor. Hesabınızdan kurtulma gereğini hissetmiyor ancak gizliliğinizi mümkün olduğunca korumak istiyorsanız, aşağıdaki 12 şeyi silmek isteyebilirsiniz.

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Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 bilgi!

1. ARKADAŞLAR: Oxford psikoloji profesörü Robin Dunbar’a göre; insanların sağlıklı şekilde kurabildiği ilişki sayısı 150. Dunbar, 3,375 Facebook kullanıcısının faaliyetlerini izledikten sonra Facebook arkadaşlarından 4.1’inin güvenilir ve güvenilir olarak kabul edildiğini, kalanların ‘duygusal kriz’ sırasında sempati gösterilerek arkadaşlık kabulünden kaynaklandığını ortaya koydu. Yani size hizmet etmeyen ‘arkadaşlar’ı silmek, sosyal medyada zamanınızı daha sağlıklı ve değerli kılacaktır.

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Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 bilgi!

2. DOĞUM TARİHİNİZ: Usta dolandırıcıların doğum gününüze erişimi varsa, kişisel bilgilerinize ve banka hesabınıza erişebilmeleri çok daha kolay olacaktır.

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Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 bilgi!

3. TELEFON NUMARANIZ: Telefon numaranızı Facebook profilinize eklediyseniz, sizi kesintisiz arayacak bir takipçi kazanma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

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