Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 bilgi!

87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin toplandığı Cambridge Analytica skandalı gösterdi ki günlük hayatımızda büyük rol oynayan site internetteki genel gizliliğimiz için büyük risk oluşturuyor. Muhtemelen Facebook sayfanızda ev adresi ya da gittiğiniz okul gibi bazı bilgileriniz bulunuyor. Hesabınızdan kurtulma gereğini hissetmiyor ancak gizliliğinizi mümkün olduğunca korumak istiyorsanız, aşağıdaki 12 şeyi silmek isteyebilirsiniz.