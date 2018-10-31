Facebook hakkınızda neler biliyor! Şoke olacaksınız

Facebook'tan satın aldığınız oyunlar, ücretini ödediğiniz etkinlikler, fon toplamalar için yaptığınız yardımlar için kredi kartınızı kullanıyorsunuz. Bundan dolayı Facebook'un kredi kartı bilgilerinizi elinde bulundurması sürpriz olmadığı kadar, normal de görünebilir. Ancak geçtiğimiz günlerde hack'lenerek 30 milyon kişinin bilgilerini sızdırdığını hesaba katarsak, bu durumdan endişe etmeniz gerekiyor. Dahası Facebook, sosyal ağda paranızı nereye harcadığınızı takip ederek kişisel bir profilinizi oluşturabiliyor.