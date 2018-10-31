Facebook hakkınızda neler biliyor! Şoke olacaksınız

Günümüzün "Büyük Biraderi" Facebook'un hakkınızda bildiklerini duyunca kafanız karışabilir...

Facebook hakkınızda neler biliyor! Şoke olacaksınız

Cambridge Analytica fiyaskosunun ardından büyük bir hack olayıyla tekrar sarsılan Facebook'un gizlilik konusunda çok dikkatli yaklaşılması gereken bir firma olduğunu artık çoğumuz farkındayız.

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Facebook hakkınızda neler biliyor! Şoke olacaksınız

Peki tam olarak ne kadar korkmalıyız, Facebook hakkınızda tam olarak neleri biliyor? Karar vermenize yardımcı olmak için, aşağıda bu konuyu (kısmen de olsa) aydınlatmaya çalıştık.

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Facebook hakkınızda neler biliyor! Şoke olacaksınız

Facebook'tan satın aldığınız oyunlar, ücretini ödediğiniz etkinlikler, fon toplamalar için yaptığınız yardımlar için kredi kartınızı kullanıyorsunuz. Bundan dolayı Facebook'un kredi kartı bilgilerinizi elinde bulundurması sürpriz olmadığı kadar, normal de görünebilir. Ancak geçtiğimiz günlerde hack'lenerek 30 milyon kişinin bilgilerini sızdırdığını hesaba katarsak, bu durumdan endişe etmeniz gerekiyor. Dahası Facebook, sosyal ağda paranızı nereye harcadığınızı takip ederek kişisel bir profilinizi oluşturabiliyor.

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Facebook hakkınızda neler biliyor! Şoke olacaksınız

Facebook uygulamasının kişi listenize erişmekle kalmayıp, çağrı listenize de ulaştığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Yani yıllardır kimleri arayıp, kimlerin sizi aradığını Facebook'a teslim ediyorsunuz. Her şey bu kadarla sınırlı değil. Facebook uygulaması, gönderip aldığınız SMS'leri de görüyor. İlginç olan bir başka şey, çağrı geçmişi, kişi listesi, SMS verisi gibi bilgilerin, Facebook'un topladığı veriler arasında sayılmaması.

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