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Facebook gizlilik ilkelerini ilk kez yayınladı

Facebook gizlilik ilkelerini ilk kez yayınladı

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullancıya sahip Facebook, ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı. Facebook ayrıca bilgi akışını kontrol edebilmeleri için kullanıcılara yönelik eğitici videolar da yayınlayacak.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 01:10 - Güncelleme: 30-01-2018 01:10

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullancıya sahip Facebook, ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı. Facebook ayrıca bilgi akışını kontrol edebilmeleri için kullanıcılara yönelik eğitici videolar da yayınlayacak.

Şirket kullanıcıların gizlilik sisteminin nasıl çalıştığını anlaması ve bilgilerini koruyabilmesi için bilgilendirici videolar da yayınlamaya hazırlanıyor.

Buna göre Facebook reklamları gösterebilmek için verileri nasıl kullandığı, eski iletilerin nasıl silinebileceği ve silinen hesaplardaki verilere ne olduğu gibi bir dizi konuda eğitici videoları görücüye çıkaracak.

KİMSE BİZİMLE BİR ŞEY PAYLAŞAMK İSTEMİYOR; Facebook'un gizlilikten sorumlu baş yetkilisi Erin Egan tarafından bu açıklamanın yapılmasının nedeni ise şirketin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni veri koruma yasasının (GDPR) 25 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinden önce hazır olmak istemesi.

AB'nin yeni koruma yasası internetin icadından bu yana yapılan en büyük kişisel veri koruma hamlelerinden biri olarak tanımlanıyor. 

Egan açıklamasında "İnsanların Facebook'u ilişki kurmak için kullandığını biliyoruz ancak herkes her şeyi biz dahil herkesle paylaşmak istemiyor. Verilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda seçeneklerinizin olması önemli" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK AÇIKLARI 72 SAAT İÇERİSİNDE BİLDİRİLECEK; GDPR'a göre sosyal ağ platformları güvenlik ihlallerini 72 saat içerisinde yetkililere bildirmek, müşterilerinin verilerini dışarıya aktarmalarına ve tamamen silmelerine izin vermek zorunda.
 

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