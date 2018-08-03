Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

Facebook'a giriş sağlayamayan kullanıcılar Facebook'un çöküp çökmediğini merak etmeye başladı. Peki Facebook'a neden erişim sağlanamıyor? Facebook'un akşam saatlerinde Facebook'a giriş sağlamayanlar internet ortamında 'Facebook çöktü mü?', 'Facebook'a ne oldu?', 'Facebook neden açılmıyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Konuyla ilgili olarak Facebook yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Facebook'ta yaşanan erişimim sorunun geçici olduğu ve önümüzdeki saatlerde yeniden kullanılacak açılacağı iddia edildi.