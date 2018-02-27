Facebook canlı yayınında cinayet

Parentis Robinson isimli adam bölgedeki Wingate Üniversitesi kampüsünün yakınlarında dolaşırken bir taraftan da sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu. O sırada görüntüye giden saldırgan kısa bir diyaloğun ardından Robinson'a birkaç kez ateş etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği saldırganı arıyor. Öldürülen adamın kısa bir süre önce sosyal medyadan bölgedeki bir uyuşturucu satıcısını ifşa ettiği belirtildi.

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