Facebook canlı yayınında arkadaşını öldürdü!

ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde Facebook'tan canlı yayın yaptıkları anda Cassandra Nickcole Damper isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü. O anlar canlı yayında izleyenleri gözleri önünde gerçekleşti. Bir benzin istasyonunda araba otururken canlı yayın yapmaya başlayan 3 arkadaştan Cassandra, arkadaşının silahı ile oynarken onu başında vurarak ölümüne sebep oldu. Genç kadın polis tarafından tutuklandı.
ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde Facebook'tan canlı yayın yaptıkları anda Cassandra Nickcole Damper isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü. O anlar canlı yayında izleyenleri gözleri önünde gerçekleşti.
OYNARKEN KAZAYLA VURDU: Bir benzin istasyonunda araba otururken canlı yayın yapmaya başlayan 3 arkadaştan Cassandra, arkadaşının silahı ile oynarken onu başında vurarak ölümüne sebep oldu. Genç kadın polis tarafından tutuklandı.
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