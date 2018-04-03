Facebook canlı yayınında arkadaşını öldürdü!

ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde Facebook'tan canlı yayın yaptıkları anda Cassandra Nickcole Damper isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü. O anlar canlı yayında izleyenleri gözleri önünde gerçekleşti.

OYNARKEN KAZAYLA VURDU: Bir benzin istasyonunda araba otururken canlı yayın yapmaya başlayan 3 arkadaştan Cassandra, arkadaşının silahı ile oynarken onu başında vurarak ölümüne sebep oldu. Genç kadın polis tarafından tutuklandı.

"BENİ SİNİRLENDİRİYORSUN": Görüntülerde başından vurulan adamın, genç kadının elinden silahı almaya çalıştığı ve silahla şaka yapan kadına "Beni sinirlendiriyorsun" dediği görülürken, ölen Holmes'un bir çocuğu olduğu da öğrenildi.





DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ: Polis, Cassandra'nın olabilecek herhangi bir kalıntıyı silerek kanıtları yok etmeye çalıştığını söyledi. Delilleri karartmakla suçlanan kadın hapishanede jüri karşısına çıkacağı günü bekliyor.