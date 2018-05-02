Facebook artık size sevgili bulacak öneri olacak gönderecek ve...

Yalnız mısınız, hayatınızda özel bir ilişkinin varlığına ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Öte yandan sosyal medya vazgeçilmeziniz mi? Bir çok insan bunu zaten yapıyordu ama Facebook'tan sevgili bulma dönemi başlıyor. Peki nasıl olacak?

Facebook artık size sevgili bulacak öneri olacak gönderecek ve...

Yalnız mısınız, hayatınızda özel bir ilişkinin varlığına ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Öte yandan sosyal medya vazgeçilmeziniz mi? Bir çok insan bunu zaten yapıyordu ama Facebook'tan sevgili bulma dönemi başlıyor. Peki nasıl olacak?

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Facebook artık size sevgili bulacak öneri olacak gönderecek ve...

Kuruluşundan bu yana sadece tanıdıklarınızı eklemenizi öneren ve asla yeni arkadaşlıklar bulmanıza veya sevgili edinmenize önayak olmadığını yıllardır savunan Facebook çöpçatanlık işine giriyor!

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Facebook artık size sevgili bulacak öneri olacak gönderecek ve...

Facebook'un patronu Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" dedi. Yeni özellik aracılığıyla Facebook kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.

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Facebook artık size sevgili bulacak öneri olacak gönderecek ve...

Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya başlayacak. Yeni özelliğin Facebook'un tüm hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı.

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