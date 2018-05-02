Facebook artık size sevgili bulacak öneri olacak gönderecek ve...

Yalnız mısınız, hayatınızda özel bir ilişkinin varlığına ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Öte yandan sosyal medya vazgeçilmeziniz mi? Bir çok insan bunu zaten yapıyordu ama Facebook'tan sevgili bulma dönemi başlıyor. Peki nasıl olacak?

Yalnız mısınız, hayatınızda özel bir ilişkinin varlığına ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Öte yandan sosyal medya vazgeçilmeziniz mi? Bir çok insan bunu zaten yapıyordu ama Facebook'tan sevgili bulma dönemi başlıyor. Peki nasıl olacak? Twitter

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Kuruluşundan bu yana sadece tanıdıklarınızı eklemenizi öneren ve asla yeni arkadaşlıklar bulmanıza veya sevgili edinmenize önayak olmadığını yıllardır savunan Facebook çöpçatanlık işine giriyor!

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Facebook'un patronu Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" dedi. Yeni özellik aracılığıyla Facebook kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.



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