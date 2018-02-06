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Facebook artık kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayacak

Facebook artık kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayacak

Sosyal paylaşım ağı Facebook'un patent başvurusu yaptığı yeni bir teknoloji, kullanıcılarının sosyo-ekonomik durumunu belirlemesini, işçi sınıfı, orta sınıf veya üst gelir sınıfından hangisinde yer aldıklarını anlamasını sağlayacak.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 02:10 - Güncelleme: 06-02-2018 02:10

Sosyal paylaşım ağı Facebook'un patent başvurusu yaptığı yeni bir teknoloji, kullanıcılarının sosyo-ekonomik durumunu belirlemesini, işçi sınıfı, orta sınıf veya üst gelir sınıfından hangisinde yer aldıklarını anlamasını sağlayacak.

Gulf News'de yer alan habere göre Facebook'un patent başvurusu yaptığı teknolojileri otomatik olarak eğitim durumu, ev sahipliği ve internet kullanımı gibi verilerini toplayarak sosyo-ekonomik durumlarını tahmin edebilecek.

AMAÇ UYGUN İÇERİK SUNMAK; Cuma günü Facebook tarafından açıklanan yeni teknolojinin Facebook'un reklam içeriklerini doğru kullanıcılara sunabilmesi için algoritmasını iyileştirmek amacıyla kullanılacak. Patent başvurusunda Facebook kullanıcılarının sosyo-ekonomik gruplarını tahmin ederek üçüncü partilerin sponsorlu içerikleri daha hedefli bir kitleye ulaştırılabilecek ve sistem kullanıcılara daha cazip bir kullanıcı deneyimi yaşatacak ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya devinin kişilerin seyahat geçmişi, ne tür aygıtlar kullandığı, hangi aygıtlarının internet bağlantısı olduğu, öğrenim durumları gibi bilgileri toplaması bekleniyor; buna karşılık, kullanıcıların çekinceleri olabileceği için gelirlerinin sorulmayacağı belirtiliyor.

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