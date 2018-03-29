Facebook 'akıllı ev cihazı' çıkartmaya hazırlanıyor

Facebook, yüz tanıma özelliği tarafından desteklenen ve görüntülü sohbet aracı olan ‘Portal’ adındaki akıllı bir ev cihazı projesi üzerinde çalışıyor.

Facebook 'akıllı ev cihazı' çıkartmaya hazırlanıyor

Facebook’un yürüttüğü proje dâhilinde eğer kullanıcılar akıllı ev cihazlarına yakınsa, cihaz kullanıcılara görüntülü görüşme önerisi sunacak. Ocak ayı raporları doğrultusunda, Portal’a bu yıl başlanması planlanıyordu ancak Bloomberg’in açıklamasına göre Facebook, planlarına sadık kalarak Mayıs'ta gerçekleşecek olan F8 geliştirici konferansında bu ürünün tanıtımını yapamayacak.

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Facebook 'akıllı ev cihazı' çıkartmaya hazırlanıyor

Facebook’un bu geri çekilişi ise akıllara devam eden Cambridge Analytica tartışmalarını ve Facebook kullanıcılarının bilgi güvenliği sorunlarını getirdi. Ancak gelen bilgilere göre Facebook bu kez ipin ucunu baştan sıkı tutacak. Bu bağlamda güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda Facebook, bu akıllı ev cihazı için alternatif gizlilik önemleri alacak. Bilgiye göre Facebook artık video verilerinin, sunucu yerine kendi başına işlenmesini ve saklanmasını planlıyor. Bu hareketin ise gizlilik uzmanlarıyla yapılan tartışmaların ardından geldiği bildirildi.

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Facebook 'akıllı ev cihazı' çıkartmaya hazırlanıyor

Facebook üzerinde birçok kullanıcının yüz verisi bulunuyordu ancak son skandallar dahilinde insanların evlerine bir görüntülü görüşme cihazı alıp almayacakları biraz muamma bir konu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Facebook bu tarz bir görüntülü sohbet aracı üretirse güvenerek evinize alabilir misiniz? Yoksa tereddütte kalıp hiç bulaşmaz mısınız?

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Facebook 'akıllı ev cihazı' çıkartmaya hazırlanıyor

Facebook’un yürüttüğü proje dâhilinde eğer kullanıcılar akıllı ev cihazlarına yakınsa, cihaz kullanıcılara görüntülü görüşme önerisi sunacak. Ocak ayı raporları doğrultusunda, Portal’a bu yıl başlanması planlanıyordu ancak Bloomberg’in açıklamasına göre Facebook, planlarına sadık kalarak Mayıs'ta gerçekleşecek olan F8 geliştirici konferansında bu ürünün tanıtımını yapamayacak.

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