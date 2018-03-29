Facebook 'akıllı ev cihazı' çıkartmaya hazırlanıyor

Facebook’un yürüttüğü proje dâhilinde eğer kullanıcılar akıllı ev cihazlarına yakınsa, cihaz kullanıcılara görüntülü görüşme önerisi sunacak. Ocak ayı raporları doğrultusunda, Portal’a bu yıl başlanması planlanıyordu ancak Bloomberg’in açıklamasına göre Facebook, planlarına sadık kalarak Mayıs'ta gerçekleşecek olan F8 geliştirici konferansında bu ürünün tanıtımını yapamayacak.

Facebook’un bu geri çekilişi ise akıllara devam eden Cambridge Analytica tartışmalarını ve Facebook kullanıcılarının bilgi güvenliği sorunlarını getirdi. Ancak gelen bilgilere göre Facebook bu kez ipin ucunu baştan sıkı tutacak. Bu bağlamda güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda Facebook, bu akıllı ev cihazı için alternatif gizlilik önemleri alacak. Bilgiye göre Facebook artık video verilerinin, sunucu yerine kendi başına işlenmesini ve saklanmasını planlıyor. Bu hareketin ise gizlilik uzmanlarıyla yapılan tartışmaların ardından geldiği bildirildi.