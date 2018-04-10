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Fabrikada kimyasal sızıntı! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada kimyasal sızıntı! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilendiği belirtilen 38 işçi, hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 08:42 - Güncelleme: 10-04-2018 08:42

Saray ilçesi Çukurtyurt Mahallesi'nde otomobil camı üreten bir fabrikada, bazı işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle etkilendiği değerlendirilen 38 işçi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TEDEAVİLERİ SÜRÜYOR: Saray Devlet Hastanesi'ndeki işçilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. 28 işçinin hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

CAM TEMİZLEMEK İÇİN KULLANILAN MADDE: Hastanede tedavisi süren işçilerden biri, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, "Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan işçiler rahatsızlandı ve hastanelere geldik" dedi.

Sağlık ve AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Nisan 2018 09:08 insana ve işçiye sağlık için ne kadar değer verildiğinin kanıtı.

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