Fabrika sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sahibi olduğu köpük fabrikası dün yanan Köksal Sarı, gözyaşlarını tutamayarak "Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak bir durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi. Yine aynısını yapacağız, aynı devam edeceğiz." dedi.

Köpük fabrikasında incelemelerde bulunan OSB Başkanı Ali Bahar'ın düzenlediği basın toplantısına fabrika sahibi Köksal Sarı, çalışanlar ile sanayiciler de katıldı.

Toplantıda, bir çalışanının "Biz onun çocukları, kızlarıyız. Köksal Sarı 'Bitmedi' demedikten sonra bitmeyecektir. Personel olarak maddi, manevi arkasındayız, yanındayız. Beraber yapacağız." sözleri üzerine Sarı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Sarı, "Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak bir durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi. Yine aynısını yapacağız, aynı devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

OSB Başkanı Ali Bahar ise yangının 20 bin metrekarelik alanda etkili olduğunu ifade etti. Yangının tam nedeninin bilinmediğini aktaran Bahar, 24 kilometre hızla esen rüzgarın alevlerin büyümesinde etkili olduğunu söyledi.Yangının diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldüğüne dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti: "Hiçbir can kaybı olmadan fedakarca yangına müdahale edildi. OSB'deki gelişmiş tesisler, su havuzları, itfaiye ve orman teşkilatları önemli rol oynadı. Bizim için makineler, toprak, arsa önemlidir ama çalışan arkadaşlarımız daha önemlidir. Kimsenin yara almadan kurtulması bizim için teselli olmuştur. Burada önemli bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyoruz."