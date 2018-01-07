F-16 ve Özel Kuvvetler, sınırda UFO kovalamış

TÜRKİYE- Suriye sınır hattında 1999 yılında ışık saçan yabancı cisimlerin sınır hattında uçması üzerine bölgeye önce F-16 savaş uçakları, ardından helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin gönderildiği ortaya çıktı. Diyarbakır’da o dönemde 7’nci Kolordu Komutanlığı yapan ve daha sonra ’Balyoz’ davasından da tutuklu kalan emekli Korgeneral Doğan Temel’in anılarını anlattığı kitapta, 19 yıl önce sınır hattında yaşanan operasyon, detaylarıyla anlatıldı. Doğan Temel kitabında, Türkiye- Suriye sınır hattındaki bölgeye gönderilen F-16’ların, yabancı bir cismi yakalaması ile elektronik sistemlerinin kilitlenmesi sonucu döndüğünü, ardından Özel Kuvvetler’den bir timin helikopterle bölgeye gönderildiğini, ancak UFO olduğu tahmin edilen cisimlerin daha sonra ortadan kaybolduğunu yazdı. Doğan, UFO olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askerlerin termal kamera ile çektiğini kaydettiği fotoğrafları da kitabında paylaştı. Twitter

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Diyarbakır’da, 1999- 2001 yılları arasında 7’nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve 2003’te Harp Akademileri Komutan Yardımcısı iken emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel’in anılarını ’Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam’ adlı kitapta yazdı. Twitter

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Kitapta, 'Güneydoğu, Terör, Kıbrıs ve İrtica’ konularında değerlendirmelerini yazan emekli Korgeneral Temel, 1999 yılında Türkiye- Suriye sınırında yaşanan ve bugüne kadar hiç bilinmeyen bir operasyon ve detaylarını yazdı. Kitapta, 'UFO'lar' başlığı altında detayları verilen kitapta şöyle denildi: Twitter

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